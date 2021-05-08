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Galatasaraylı futbolculardan derbi sözü!

'de sezonun en kritik maçında sahasında 'ı konuk edecek. Eğer siyah-beyazlılar bu maçı kazanır ve deplasmanında takılırsa şampiyon olacak. Galatasaraylı futbolcular ise dev derbi öncesi ezeli rakiplerini sahalarında şampiyon yapmayacaklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaraylı futbolculardan derbi sözü!

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi… 'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör , hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Sabah'ın haberine göre deneyimli isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın

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