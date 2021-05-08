Galatasaraylı futbolculardan derbi sözü!

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi… Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Sabah'ın haberine göre deneyimli isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın