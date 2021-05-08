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'da listeler verildi! İşte başkan adayları

Aslan’da seçim yaklaşırken , , ve yönetim kurulu listelerini teslim ettiler. Muhalefet seçimin Mayıs’ta yapılmasını istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da listeler verildi! İşte başkan adayları
Sarı-kırmızılı kulüpte bir yandan derbi heyecanı yaşanırken diğer taraftan seçim gündemi de yoğun şekilde devam ediyor. Dün ilk belirlenen seçim tarihi üzerinden listeleri vermek için son gündü. 'ı yönetmeye aday olan , , ve listelerini sunarak resmi başvurularını yaptılar. 4 aday da Galatasaray'ın geleneklerine uygun, demokratik, sağlıklı bir seçim süreci dilediler. Muhalefetin isteği seçimin ilk belirlenen 29 Mayıs'ta gerçekleşmesi.

MAYIS AYINDA ZOR

GALATASARAY'DA Burak Elmas, ve Metin Öztürk seçimlerin ilk açıklanan tarih olan 29 Mayıs'ta yapılmasını istiyor. Ancak 'da mevcut yönetimin iptal kararının ardından seçimli genel kurulun 29 Mayıs'ta yapılma ihtimali düşük görülüyor. Sarıkırmızılı camianın ayı içinde sandık başına gideceği ön görülüyor. Yönetimin yaptığı açıklamaya göre yeni seçim tarihi 17 Mayıs'tan sonra belirlenecek. Kulislerde ayına sarkma ihtimalinin bulunduğu dahi konuşuyor.

NE DEDİLER?

BURAK ELMAS: Bu seçim Galatasaray. Demokrasisi için çok önemli bir ghal geldi. Üyelerimiz son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin bilincinde olarak sandığa gelip oylarını kullansınlar. Seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta gerçekleşmeli. Seçimin engellenmeye çalışmasından Galatasaraylılar rahatsızlık duyuyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Maalesef yönetimin bu hamlesi bizim için sürpriz olmadı. tüzüğe göre yönetilir. Pandemi gerçeği olmasına rağmen seçimi bu şekilde iptal etmeye çalışmak yanlıştır. Biz başvurumuzu yaptık. Şimdi Galatasaray'ın geleceği için seçim zamanı.

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