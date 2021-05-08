Haberler Galatasaray Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Yüreklerini koydular"

- maçının ardından konuştu! "Yüreklerini koydular"

Spor Toto 'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:23
Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Yüreklerini koydular"

Spor Toto 'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı.

Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk.

Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular.

İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı.

Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar.

SON DAKİKA