Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. haftadaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ DAKİKALAR...

2' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta Welinton ağları havalandırdı; ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

11' GOL! Galatasaray'da kaleciyle karşı karşıya kalan Babel düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.

42' GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

45+1 GOL! Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti

50' Galatasaray hücumunda kafa vuruşunu yapan isim Henry Onyekuru. Top kaleyi tuttu ancak golle sonuçlanmadı.

56' Marcelo Saracchi çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

77' GOL! Arda Turan attığı golle G.Saray'ı Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçirdi.

👉 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre

📺 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

💪 GALATASARAY 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son olarak Hatayspor mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

EN AZ GOL YİYEN EN ÇOK ATANA KARŞI

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Beşiktaş ise attığı 85 golle sezonun en golcü takımı konumunda.

🚑 ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Beşiktaş, zorlu karşılaşmaya sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou'dan yoksun çıktı. Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında formasına kavuştu.