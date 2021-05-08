Galatasaray - Beşiktaş: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşıdı.
Galatasaray'ı galibiyete getiren golleri 11'de Ryan Babel, 45+1'de Falcao (pen.) ve 76'da Arda Turan kaydetti.
Beşiktaş'ın derbideki tek sayısı ise 42'de penaltıdan Rachid Ghezzal'den geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e çıkarıp, lider Beşiktaş'la arasındaki farkı 3'e indirdi. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.
ÖNEMLİ DAKİKALAR...
2' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta Welinton ağları havalandırdı; ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.
11' GOL! Galatasaray'da kaleciyle karşı karşıya kalan Babel düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.
42' GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
45+1 GOL! Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti
50' Galatasaray hücumunda kafa vuruşunu yapan isim Henry Onyekuru. Top kaleyi tuttu ancak golle sonuçlanmadı.
56' Marcelo Saracchi çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
77' GOL! Arda Turan attığı golle G.Saray'ı Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçirdi.