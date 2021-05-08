Haberler Galatasaray Galatasaray - Beşiktaş: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 40. haftasındaki dev derbide , 'nda 3-1 mağlup etti. , ve 'ın golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Beşiktaş'ın maçtaki tek golü Ghezzal'den geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:51
Galatasaray - Beşiktaş: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 40. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşıdı.

Galatasaray'ı galibiyete getiren golleri 11'de Ryan , 45+1'de (pen.) ve 76'da kaydetti.

Beşiktaş'ın derbideki tek sayısı ise 42'de penaltıdan 'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e çıkarıp, lider Beşiktaş'la arasındaki farkı 3'e indirdi. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR...

2' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta ağları havalandırdı; ancak incelemesi sonrası gol iptal edildi.

11' GOL! Galatasaray'da kaleciyle karşı karşıya kalan Babel düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.

42' GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

45+1 GOL! Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti

50' Galatasaray hücumunda kafa vuruşunu yapan isim . Top kaleyi tuttu ancak golle sonuçlanmadı.

56' çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

77' GOL! Arda Turan attığı golle 'ı Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçirdi.

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