Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı için flaş iddia! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk şansı zora giren Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor. Cimbom'dan ayrılması beklenen isimlerden biri de ... basını için devreye giren takımı duyurdu. İşte o takım ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 16:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

'de şampiyonluk mücadelesine devam eden , gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların, kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

Bu isimlerden birinin de yaklaşık 7 milyon Euro'luk maaaşıyla kulübe ciddi yük bindiren olması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve Kolombiyalı'ya sezon sonunda veda edilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

İSPANYA'DAN TALİP VAR

'ın yıldız golcüsü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

basınında yer alan haberde için Celta Vigo'nun devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

ekibinin Aspas'ın yanına 'u almayı düşündüğü aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

Haberde ayrıca Kolombiyalı golcünün İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon Euro'luk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

'da sakatlıkları sebebiyle bu sezon 17 maçta forma giyen , 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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