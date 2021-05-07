Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için flaş iddia! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray , gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Sarı-kırmızılıların, kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.