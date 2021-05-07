Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar 'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Falcao'nun ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu maçta da yedek soyunacağı öğrenildi.