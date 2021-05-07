Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Son dakika spor haberi: - derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! ve ...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide ile , 'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların kazanması halinde şampiyonluk ümitlerini son 2 haftaya taşıyacak, Beşiktaş'ın kazanması halinde ise siyah-beyazlılar şampiyonluk için son 2 haftada sadece 1 puan alması yetecek. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler ve 'ın sahaya çıkacağı 11'ler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte her iki takımın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:04 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:07
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

'nda 22 Ağustos 1924'te 'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini , 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

LİG MÜSABAKALARI

ile arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda 45, ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

, 2011'de açılan 'nda konuk ettiği 'a karşı üstünlük sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

İki takım arasında 'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

'ın attığı 14 gole karşılık 7 gol buldu. 'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

SAKAT VE CEZALILAR

'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo derbide forma giyemeyecek. 'ta ise Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup kritik maçta görev alamayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

ABOUBAKAR VE FALCAO 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent 'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

'da sakatlıktan dönen 'nun ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu maçta da yedek soyunacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

İşte - derbisinin muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

GALATASARAY

MUSLERA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

MARCAO

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

DONK

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

SARACCHI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

TAYLAN ANTALYALI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

GEDSON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

EMRE AKBABA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

BABEL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

HALİL DERVİŞOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

BEŞİKTAŞ

ERSİN DESTANOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

ROSIER

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

WELINTON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

VIDA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

N'SAKALA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

ATIBA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

JOSEF

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

LJAJIC

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

GHEZZAL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

GÖKHAN TÖRE

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

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