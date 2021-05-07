Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Falcao ve Aboubakar...

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
LİG MÜSABAKALARI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
SAKAT VE CEZALILAR
Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup kritik maçta görev alamayacak.
ABOUBAKAR VE FALCAO 11'DE BAŞLAYACAK MI?
Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlıktan dönen Falcao'nun ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu maçta da yedek soyunacağı öğrenildi.
İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
GALATASARAY
MUSLERA
ŞENER ÖZBAYRAKLI
MARCAO
DONK
SARACCHI
TAYLAN ANTALYALI
GEDSON
EMRE AKBABA
KEREM AKTÜRKOĞLU
BABEL
HALİL DERVİŞOĞLU
BEŞİKTAŞ
ERSİN DESTANOĞLU
ROSIER
WELINTON
VIDA
N'SAKALA
ATIBA
JOSEF
LJAJIC
GHEZZAL
GÖKHAN TÖRE
LARIN