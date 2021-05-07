Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

Haberde; Diagne'ye "Championship'te bir yıl geçirmek ister misin?" şeklinde öneride bulunulacağı bilgisi verilirken Premier Lig'den de teklifler olması beklendiği vurgulandı.

Teknik direktör Sam Allardyce'ın da Diagne'den memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.