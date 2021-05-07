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Son dakika haberi: ekibinden kararı!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın 'dan kadrosuna kattığı fakat bir türlü istenilen performans düzeyine çıkamadığı için önce 'e daha sonra da ekibi 'e kiralanan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce 2 İngiliz kulübünün devreye girdiği Diagne ile ilgili karar verildi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 09:43
Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

'da istenilen performans düzeyine bir türlü çıkamayan Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi 'e devre arasında kiralanan ve takımıyla ligde kalma mücadelesi veren Diagne, performansıyla göz doldurdu ve ekiplerinin beğenisini topladı.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

İNGİLTERE'DEN 2 TALİP

Küme kalma şansı mucize olan 'te 'nin geleceği belirsizliğini korusa da İngiltere'den iki kulüp, Senegalli oyuncu için devreye girmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton'ın, golcü futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

KARAR VERİLDİ

Daha önce küme düşmesi durumunda Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan 'in, 29 yaşındaki futbolcunun performansı sonrasında karar değiştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

basınında yer alan habere göre; yönetimi, Championship'e düşülmesi durumunda da Diagne ile masaya oturacak ve takımda kalması yönünde teklif yapacak.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

Haberde; Diagne'ye "Championship'te bir yıl geçirmek ister misin?" şeklinde öneride bulunulacağı bilgisi verilirken Premier Lig'den de teklifler olması beklendiği vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

SAM ALLARDYCE MEMNUN

Teknik direktör Sam Allardyce'ın da Diagne'den memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

BONSERVİSİ ALINABİLİR

Senegalli golcü için tekliflere açık olan , buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

İngiltere Premier Lig'de Albion'la çıktığı 14 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist katkısında bulundu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol attı.

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz ekibinden Mbaye Diagne kararı!

HALEN EN GOLCÜ OYUNCU

formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle hala sarı kırmızılılarda en çok gol atan futbolcu durumunda.

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