Haberler Galatasaray Galatasaray'da Marcao: Zekice ve sabırlı oynamalıyız

'da : Zekice ve sabırlı oynamalıyız

Son haftaların formda yıldızı , dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız derbi için, " maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da Marcao: Zekice ve sabırlı oynamalıyız

Son haftaların formda yıldızı , dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız derbi için, " maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız" diye konuştu. Beşiktaş maçında 100. kez forması giyecek olan Marcao, "Böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaşacağım için çok mutluyum" dedi.

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