Galatasaray'da Marcao: Zekice ve sabırlı oynamalıyız

Son haftaların formda yıldızı Marcao, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız derbi için, "Beşiktaş maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız" diye konuştu. Beşiktaş maçında 100. kez Galatasaray forması giyecek olan Marcao, "Böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaşacağım için çok mutluyum" dedi.