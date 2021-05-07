Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu! "Kimse merak etmesin"

Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli genel kurulu iptal edildi, ortalık karıştı. Bu karar başkan adayları başta büyük tepki çekerken yönetime 'resmi makamların kararlarını beklemeden iptal edildi' eleştirisi yapıldı. Yönetim ise yaptığı açıklamada, adayların başvuru süresinin kapanmaya denk geldiği belirtilerek, "17 Mayıs'ta açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere seçimin iptaline karar verilmiştir" denildi.



KULÜP DE AÇIKLADI

Bu karar camia içinde büyük huzursuzluk yaratırken dün açıklama İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte genel kurul yapılacaktır" denildi ve haziran ayı işaret edildi. Öte yandan kongrenin ertelenmesi kararının oy çokluğu ile alındığı öğrenildi. Mahmut Recevik, İlber Aydemir ve Emre Erdoğan seçimin belirlenen tarihte yapılması için bastırırken, Cengiz, Albayrak ve Günay'a 3 yönetici daha destek verdi.



DİVAN: SEÇİM YAPILACAK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak'ın 'haziran' açıklamasından sonra sarı kırmızılı kulübün Divan Başkanlığı da bir bildiriyle tarih tartışmasına katıldı. G.Saray Divan Kurulu Başkanlığı, seçimin daha önce belirlenen tarihte yapılacağını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22/29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.



BAŞKAN CENGİZ: ADAY DEĞİLİM

29 Mayıs'taki kongrenin ertelenmesi nedeniyle büyük eleştiri alan Başkan Mustafa Cengiz, muhtemel seçimde aday olmayacağını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Cengiz, "Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olamayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" diye yazdı.



ADAYLAR İSYAN ETTİ

29 Mayıs'taki seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan üç isim dün de 'iptal' kararından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Adaylar arkaya yayınladıkları mesajlarla, kararın hukuksuz olduğunu dile getirdi.

İşte o tepkiler:

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.



METİN ÖZTÜRK: İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz.



BURAK ELMAS: Yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde hali hazırda herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi, bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır. Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir.