Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, derbi maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlaycak.
Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, derbi maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlaycak.
Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, son olarak alınan Gençlerbirliği galibiyeti ilaç gibi geldi.
Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Galatasaray; Antalya, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, yılın gelişmesini duyurdu.
Uzundurukan, Fenerbahçeli yıldız oyuncunun Galatasaray'a önerildiğini açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Fransız La Provence gazetesinin iddiasına göre, Interli Arturo Vidal'i Galatasaray, Flamengo ve Marsilya istiyor.
Bu arada Julian Draxler'in menajeri Roger Wittman, Fenerbahçe'de gözden düşen Luis Gustavo'yu Galatasaray'a önermiş.