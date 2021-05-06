Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız 'a önerildi

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudunu devam ettiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için transfer etmek istediği isimleri belirledi. Tüm bu gelişmeler devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. 'nin yıldız oyuncusunun Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:03 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:28
Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

'in 40. hafta mücadelesinde , derbi maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlaycak.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, son olarak alınan Gençlerbirliği galibiyeti ilaç gibi geldi.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

; Antalya, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, yılın gelişmesini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Uzundurukan, Fenerbahçeli yıldız oyuncunun 'a önerildiğini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Fransız La Provence gazetesinin iddiasına göre, Interli Arturo Vidal'i , Flamengo ve Marsilya istiyor.

Son dakika transfer haberi: Bomba gelişme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi

Bu arada Julian Draxler'in menajeri Roger Wittman, 'de gözden düşen Luis Gustavo'yu 'a önermiş.

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