Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 67. derbisine çıkıyor

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü Fatih 67. derbisine çıkıyor

'de 'ı konuk edecek 'da Fatih , teknik direktörlük kariyerinde 67. derbi maçına çıkacak. Terim, görev aldığı 66 derbide 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. , Beşiktaş'a karşı çıktığı 33 derbinin ise 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:32
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 67. derbisine çıkıyor

'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü 'ı konuk edecek 'da Fatih , teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve ile Süper Lig, , , , ve 'nda toplam 66 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 33 DERBİ

Galatasaray, yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

TERİM İLE YALÇIN ARASINDAKİ 6. RANDEVU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran , 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce , , ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 5 derbide de mağlubiyet yaşamadı.

Sergen Yalçın yönetiminde daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 derbide bir galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın ise ikisini kazandı ve birinde berabere kaldı.



SON DAKİKA