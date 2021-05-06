Son dakika spor haberi: Usta yazardan olay Galatasaray-Beşiktaş derbisi değerlendirmesi! "Kafalar bidünya"

TURGAY DEMİR - KAFASI NET OLMAYAN DERBİ KAZANAMAZ Bir yandan Beşiktaş donanması vira bismillah demeye hazırlanıp, diğer yandan siyah-beyazlı Şampiyonluk bayrakları ütülenmeye, marşları mırıldanmaya başlamışken arada bir de derbi oynanacak… Adı derbi olan maçlarda hikayeyi yazmak hiç kolay değildir, kah beklentiler ışığında bir maç çıkar ortaya, kah beklentilerden çok uzak bir oyunla karşılaşırız…

Bütün bilinen ve öngörülebilen taktik, teknik analizler, oyuncu karşılaştırmaları, puan ihtiyacı v.s dışında derbilerde gerçek favoriyi belirleyen bir faktör daha vardır o da kafa rahatlığı… Daha doğrusu oynayacak olan futbolcuların kafalarının net olması… Çünkü inanç, azim ve dahası motivasyon denilen şey hep bu kafa rahatlığının ve netliğinin eseridir… Netlik yoksa, diğerleri de olmaz… Bu kez de farklı olmayacaktır, kafası net olan kazanacaktır… Öyleyse bakalım kimin kafası karışık, kimin net?