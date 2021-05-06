Son dakika spor haberi: Usta yazardan olay Galatasaray-Beşiktaş derbisi değerlendirmesi! "Kafalar bidünya"

Yani, yanisi şu, Galatasaray'da kafalar bidünya… Ya Beşiktaş!? O cephede durumlar nedir, derseniz bence tam tersi… Tek bir hedef var, şampiyonluk… Yönetim, teknik heyet ve futbolcular tek yumruk olmuş, kenetlenmiş, gözle görülür, elle tutulur şekilde karşılarında duran, şampiyonluk denen güzel kadına kavuşmaya hazırlar…
SAF MOTİVASYON
Rize ve Hatay maçlarında gördük ki Beşiktaşlı oyuncuları motive etmeye bile gerek yok, onlar zaten motivasyonun en saf, en temiz, en şiddetli halini yaşıyorlar zaten… Derbide bir yanda kafası karışık, kazansak halimiz nice olur, kaybetsek nice diye düşünmeden edemeyen sarı-kırmızılı oyuncular; diğer yanda, geçmemiz gereken bir engel daha var, haydi arkadaşlar ilk dakikadan itibaren, hep birlikte saldırıp, ihtiyacımız olanı alıp yolumuza devam edelim, kararlılığındaki Kara Kartallar var…
Bu şartlarda kim maçın her saniyesini daha iyi kontrol eder, kim, hangi durumda kararsız kalır, kim baştan sona kadar kararlı davranır varın siz hesap edin… Demem o ki, Beşiktaş şampiyonluk hikayesini yazmayı tüm heyecanıyla sürdürecektir… Rakibin adının pek önemi yok… Bakın tarihe, siyah-beyazlılar kazandıkları her şampiyonluğu derbi zaferleriyle süslemişlerdir…