Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Abdurrahim Albayrak seçim için tarih verdi!

Son dakika spor haberi: seçim için tarih verdi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 22 Mayıs'taki başkanlık seçimi salgın tedbirleri nedeniyle ertelenmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan , "En geç haziran ayı içerisinde seçim yapılacaktır" dedi. ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:38 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 15:04
Son dakika spor haberi: Abdurrahim Albayrak seçim için tarih verdi!

İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacağı belirtilen ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA