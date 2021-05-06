Son dakika spor haberi: Abdurrahim Albayrak seçim için tarih verdi!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı.



Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacağı belirtilen ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.