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Son dakika haberi: kararını verdi! ...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Galatasaray, ligin 40. haftasında sahasında lider 'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sahaya çıkacak 11'de büyük merak konusu. Galatasaray'da tam 8 ismin forması garanti. İşte o isimler ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:25
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

'de cumartesi günü ile karşılaşacak olan 'da, teknik direktör sahaya süreceği ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

Son haftalarda oyuncularının performansı ve kazanma arzusu, hırsını göz önüne alarak hareket eden , savunma bekleri ve bir kanat oyuncusu hariç maçının kadrosunu tahtaya yazdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

Hürriyet'in haberine göre; Muslera'nın kaptan olarak sahaya çıkacağı maçta savunma ikilisi yine Marcao ve Donk olacak. Orta sahada yine Taylan-Gedson Fernandes ikilisi görev alacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

GENÇLERE GÜVENİYOR

Tecrübeli teknik adam, son haftalarda Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol katkısı sağlayan, sarı kırmızılı takımı sırtlayan 'ya da maçında 11'de yer verecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

Tecrübeli hoca 3. bölgede genç ve etkili oyuncularını da derbide yine en önemli gol silahı olarak görevlendirecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

Gençlerbirliği maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Halil Dervişoğlu ile birlikte Kerem de cumartesi günü ilk 11'de olacak. Beklerde ve kanatta kimin olacağı ise son antrenmanda belli olacak.

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