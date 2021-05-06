Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim kararını verdi! Emre Akbaba...

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.

Son haftalarda oyuncularının performansı ve kazanma arzusu, hırsını göz önüne alarak hareket eden Fatih Terim, savunma bekleri ve bir kanat oyuncusu hariç Beşiktaş maçının kadrosunu tahtaya yazdı.