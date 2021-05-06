Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Son dakika haberi: 'tan flaş ve açıklaması

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da başkan adaylarından , 'a özel açıklamalarda bulundu. Elmas, ve ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:36
Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

'da başkan adaylarından , Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

SEÇİM MALZEMESİ OLMAMALI

'in G.Saray'dan ayrılması mümkün değil çünkü 'ın ta kendisi ve teknik direktörlüğü bıraksa bile Galatasaray şapkası hep önünde olacak. Başkan seçilirsem, Fatih Terim ile devam etmeyi arzu ediyorum ama henüz hoca ile konuşmadığımdan hoca adına taahhüt veremem.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama seçim malzemesi de yapılmamalı. Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

POPÜLER OLMAK IÇIN YOLA ÇIKMADIK!

Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık. G.Saray en zor dönemine girdi. Popüler olmak için bu işe soyunmadık. Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak. Cesur ve kararlı olacağız. Ben kişilerin değil 'ın başkanı olacağım. Galatasaray'ın doğrulukları çerçevesinde, kişilerin istediğini değil Galatasaray'ın ihtiyaçlarını yerine getireceğim.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

ARDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK

Arda için Fatih Hoca zaten kararını verdi. G.Saray'ın yalnız bırakıldığı dönemde kaptan olarak sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdi. Kısa sürede güzel bir sınav verdi Arda... ve Arda gibi 'ı evi gibi gören isimlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra da başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

YÜKSEK MALİYET BİTTİ!

70 milyon Euro ile kaybettiğimiz şampiyonluklar olduğu gibi 40 milyon Euro ile şampiyon olduğumuz sezonlar da var. Doğru bütçe, doğru strateji ve doğru takımı kuracağız. Hocamızla görüşeceğiz... Popüler olmak için yüksek maliyetli oyuncuları getirme devri bitti.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

BEŞİKTAŞ'I YENERİZ

Türk Telekom Stadı'nın sponsorluğu için görüşmeleri yaptık. Mevcut anlaşmadaki rakamın çok daha üzerinde bir isim sponsoru bulduk.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

şampiyonluk şansı azalsa dahi her maça kazanmak için çıkar. Hele ki Fatih Hoca'nın %1 ihtimal bile kalsa pes etmeyeceğini biliyorum. Hafta sonu derbiyi kazanırız ve şampiyonluk şansımızı son ana kadar taşırız.

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