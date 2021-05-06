Haberler Galatasaray Lemina'yla yaptığı görüşmeyi doğruladı! Boupendza'dan flaş açıklama

Lemina'yla yaptığı görüşmeyi doğruladı! Boupendza'dan flaş açıklama

'da gösterdiği başarılı performansla aranan isim olan Boupendza, 'a transfer olma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Lemina'yla yaptığı görüşmeyi doğruladı! Boupendza'dan flaş açıklama
'da gösterdiği başarılı performansla aranan isim olan Boupendza, 'a transfer olma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız sitesi Girondins 4 Ever'a konuşan golcü futbolcu, eski Galatasaraylı Lemina'nın kendisine tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.

Milli takımdan arkadaşıyla konuşmasını aktaran Boupendza, "Evet, ile görüştük. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, sözleşmesinin sürdüğünü ve kararı Hatayspor'un vereceğini de vurguladı.

LİGİN ZİRVESİNDE
Bu sezon Hatayspor forması altında 21 gole imza atan Boupendza, gol krallığı yarışında Larin'in 2 gol önünde bulunuyor. Galatasaray ve 'nin istediği Gabon'lu sezon sonunda adından çokça söz ettirecek gibi görünüyor.
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