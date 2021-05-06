Lemina'yla yaptığı görüşmeyi doğruladı! Boupendza'dan flaş açıklama

Milli takımdan arkadaşıyla konuşmasını aktaran Boupendza, "Evet, Mario Lemina ile görüştük. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, sözleşmesinin sürdüğünü ve kararı Hatayspor'un vereceğini de vurguladı.
LİGİN ZİRVESİNDE
Bu sezon Hatayspor forması altında 21 gole imza atan Boupendza, gol krallığı yarışında Larin'in 2 gol önünde bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Gabon'lu sezon sonunda adından çokça söz ettirecek gibi görünüyor.