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Cimbom'un kozu Halil

Genç yıldızın ilk 11 giydiği maçlarda Cimbom, Göztepe'yi 3-1, 'u 1-0, Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni ise 2-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Cimbom'un kozu Halil

Genç yıldızın ilk 11 giydiği maçlarda Cimbom, Göztepe'yi 3-1, 'u 1-0, Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni ise 2-0 yenmeyi başardı. Takımına 1 gol 3 asistlik katkı veren , Beşiktaş karşısında da kritik bir rol üstlenecek. Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao ise yine kulübede başlayacak.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren 'ın en büyük kozu Halil Dervişoğlu olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Halil'in ilk 11'de forma giydiği tüm Süper Lig maçlarını kazanmasını bildi. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 kez ilk 11'de forma giyerken, Galatasaray bu maçlarda 12 puan kazandı.

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