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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray ve 'a kötü haber!

'in 40. haftasında sezonun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray ve , transferde de birbirlerine rakipti. 'nin yıldızı Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için ülke için ile yarışan iki ezeli rakibe 'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:21
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!
'de başarılı bir sezon geçiren 'nin milli yıldızı Halil Akbunar'ın ünü sınırlarını aştı.

Sarı-kırmızılı ekibin ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak muhteşem bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu ekiplerinin de radarına girdi. 'da mücadele eden ve Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.

Türkiye'den de Galatasaray, ve 'un listesinde yer alan yıldız Halil Akbunar için yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'DE 9. SEZONU

İki Alman ekibinin scoutları aracılığıyla Halil'i izlettiği ve sağ kanatta forma giyen oyuncu ile ilgili raporların olumlu olduğu öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre yaz transfer döneminde Hertha Berlin, Stuttgart, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında Halil için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Göztepe yönetiminin de kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Halil'i yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarabileceği de iddia edildi. Göztepe altyapısından yetişen Halil, Göztepe'de 9. sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor.

MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ SEÇİLDİ

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar bu sezon milli takıma kadar yükseldi. Teknik Direktörü , yıldız ismi 'nde ile oynanan maçta sonradan oyuna alarak ilk kez forma verdi.

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