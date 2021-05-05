Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Son dakika transfer haberi: 'a 19'luk stoper! 'in son gözdesi...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da geleceğin kadrosunu inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim ise ortaya çıktı. İşte 'in kadroda görmek istediği 19'luk stoper...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:17
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

'de şampiyonluk mücadelesi veren transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Bu bağlamda genç isimlere yönelen Cimbom'da gündeme gelen isim belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Alper Aşkın da 'ın takibine takıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında 2012 yılından bu yana forma giyen ve Aralık 2020'de profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için 'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

A takımda henüz forma şansı bulamayan Alper, U-19 Ligi'nde de bu sezon 4 maçta forma giydi.

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