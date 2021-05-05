Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışıyor.