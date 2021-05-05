Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Son dakika spor haberleri: ve 'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Son dakika haberi... 'da mayıs ayı sonunda yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi tüm gözler mevcut başkan ve eski başkan 'a çevrildi. Aday olup olmayacakları Galatasaray camiası tarafından merakla beklenen Cengiz ve Polat, "Yeniden Galatasaray başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:03
Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

'da başkanlık seçimi için geri sayım yapılırken, adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği ve , sessizliğini bozdu.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Sabah'a konuşan ikili flaş açıklamalarda bulundu. Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen , "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"ADAY OLMAYI GÖZDEN GEÇİRİYORUM"

Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti:

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN MESAJ VERDİ!

Başkan Cengiz'in gündeminde günü oynanacak kritik derbi de vardı... Sarı-kırmızılı takım için final olacağını belirten Cengiz, " maçı G.Saraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. 'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

ADNAN POLAT: ADAY OLMAM, MAKAMIN AĞIRLIĞI KALMADI

eski başkanı ise 'a yaptığı açıklamada aday olmayacağını yinelerken, 'da yaşanan ortamı değerlendirdi...

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, " beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra G.Saray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"DİĞER CAMİALAR KARŞISINDA GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde G.Saraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"46 HAKİMİN TAMAMI BENİ HAKLI BULDU"

Camianın ciddi bir barışa ihtiyacı var. Herkesi kucaklayacak bir ortam oluşmalı. Benim ibrasızlık konusunda kırgınlığım var ama sonuçta Yargıtay'daki davayı kazandım ve bu davada 46 hakimin tamamı idari ibrasızlığı reddetti.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

"İŞ HAYATIM YOĞUN, ZAMAN AYIRAMAM"

Yoğun işlerimden dolayı 'a başkan adayı değilim. Bir Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir olurdu.

Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması! Aday olacaklar mı?

Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu."

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