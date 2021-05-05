Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer itirafı! "Lemina bana Galatasaray'a gitmemi söyledi"

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer itirafı! "Lemina bana 'a gitmemi söyledi"

Transferde ismi ve 'la anılan 'un golcüsü Aaron Boupendza, Frnsız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gabonlu yıldız, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen vatandaşı ile görüştüğünü ve kendisine "Galatasaray'a git" dediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:07
Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan flaş transfer itirafı! "Lemina bana Galatasaray'a gitmemi söyledi"

'da bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Aaron Boupendza, basınına geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan ve ile 'ın transfer lsitesine giren Gabonlu golcü, vatandaşı Lemina ile arasındaki diyaloğu anlattı.

"SENİN İÇİN DAHA İYİ BİR KULÜP OLAMAZ"
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ile görüştüğünü söyleyen Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ile sürekli konuşuyorum. Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 21 gol atan 24 yaşındaki yıldız forvet, "Şu an tek odak noktam gol krallığı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmak için her şeyi yapacağım." dedi.

"BORDEAUX'DA HİÇ ŞANSIM OLMADI"

2016 yılında transfer olduğu Fransız ekibi 'da forma şansı bulamayan Boupendza, bu konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Kader bu. Bordeaux'da işler bir türlü yolunda gitmedi. Bu deneyim beni profesyonelleştirdi. Büyümemi, gelişmemi sağladı. Hatalarımdan ders aldım. Bordeaux, olağanüstü taraftarları olan muhteşem bir kulüp. Şansım olmadı. Ancak, bir gün başka bir fırsatım olacağını biliyordum."

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