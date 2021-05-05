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Son dakika haberleri | 'da derbisi öncesi müjdesi!

Spor Toto 'in 40. haftasında derbi maçta sahasında 'ı konuk edecek olan hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren , bugünkü antrenmanda kontrollü bir şekilde çalışmalara katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:11
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Onyekuru müjdesi!

, 'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki idman ısınmayla başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda taktik oyunla süren idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi süren ise kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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