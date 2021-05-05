Hedefimiz güçlü Galatasaray

ALBAYRAK BİZE TELEFON AÇTI
Öztürk, kulübün yakın zamanda yaklaşık 300 milyon lira ödeme yapması gerektiğini aktararak, "Bizim başlangıçta planladığımız kasa kolaylığı 100 milyon liraydı. İkinci başkanımız Abdurrahim bey, büyük bir nezaketle başkan adaylarını aradı ve 'Hazırlıksız gelip de Galatasarayımızı sıkıntıya sokmayın' dedi. Biz de bunun üzerine kasa kolaylığını 200 milyona çıkardık. İnşallah 29 Mayıs'a kadar 300'e tamamlayacağız. Hedefimiz daha güçlü bir Galatasaray ve taraftarımızın yüzünü güldüren işlere imza atacağız" şeklinde görüş belirtti.
1 HAFTALIK ERTELEME NORMAL
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Mayıs'taki seçimlerin ertelenme ihtimalinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, "Rakibimiz Fenerbahçe'nin seçimi 6 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs koşullarında 1-2 hafta olabilir ama Fenerbahçe'nin seçimi haziranda yapılırken bizimki eylül veya ekim ayına aktarılırsa bu sadece kötü niyetli bir planın parçası olarak görülür" ifadelerini kullandı. Öztürk, ekibiyle evraklarını teslim etmeye gelmesinin ne kadar istekli ve arzulu olduklarını göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.
216 İMZA İLE TESLİM ETTİ
Metin Öztürk, yönetim kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a verdi. En az 100 kişinin imzasıyla adaylığa önerilmesi gereken Öztürk, 216 imza sundu.
RESMEN BAŞVURAN 2. ADAY
Galatasaray'ın ertelenmemesi halinde 29 Mayıs'ta yapılacak kongresi öncesinde Burak Elmas'ın ardından Metin Öztürk de başvurusunu yaptı. Adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun da Cuma gününe kadar Divan'a dosyasını sunması bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in de imza toplamak için kolları sıvadığı ifade ediliyor.
ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ:
YÖNETIM: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
DENETIM: Cevat Genç, Turgut Şavlı, Cihan Vural
SICIL: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Ünlüsan, Murat Demircan.
DISIPLIN: Oğuz Evrenos, Ali Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler Gaye Bumin.