Galatasaray'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo için flaş hareket! Transfer...

Galatasaray'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.
Galatasaray'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.
Wittman, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Luiz Gustavo ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi.
Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?" diye de sordu.