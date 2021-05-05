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'dan Fenerbahçeli için flaş hareket! Transfer...

'dan ezeli rakibi 'ye dev transfer çalımı... 'nun Teknik Sorumlu olarak göreve başlamasının ardından sarı lacivertlilerde gözden düşen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaray'a, Brezilyalı yıldız önerildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo için flaş hareket! Transfer...

'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.

Galatasaray'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo için flaş hareket! Transfer...

Wittman, 'nin gelecek sezon ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo için flaş hareket! Transfer...

Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "'yu ister misiniz?" diye de sordu.

Galatasaray'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo için flaş hareket! Transfer...

Hanedar, "Şartlar oluşursa, yönetim ve teknik heyetin kararına göre için görüşebiliriz" yanıtı verdi.

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