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Terim: Emre kalsın

Cimbom’da sözleşmesi sona eren isimlerden biri de ... Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yarışta tutan başarılı oyuncu için teknik direktör Fatih Terim 'Kalsın' raporunu vermişti. Mevcut yönetim ise sık sakatlanan Emre Akbaba konusunda kararsız. Emre Akbaba da kariyerini taraftarı olduğu Galatasaray’da sürdürmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Terim: Emre kalsın
Cimbom'da sözleşmesi sona eren isimlerden biri de ... Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yarışta tutan başarılı oyuncu için teknik direktör Fatih Terim 'Kalsın' raporunu vermişti. Mevcut yönetim ise sık sakatlanan Emre Akbaba konusunda kararsız. Emre Akbaba da kariyerini taraftarı olduğu Galatasaray'da sürdürmek istiyor.
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