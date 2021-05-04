Terim: Emre kalsın

Cimbom’da sözleşmesi sona eren isimlerden biri de Emre Akbaba... Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yarışta tutan başarılı oyuncu için teknik direktör Fatih Terim 'Kalsın' raporunu vermişti. Mevcut yönetim ise sık sakatlanan Emre Akbaba konusunda kararsız. Emre Akbaba da kariyerini taraftarı olduğu Galatasaray’da sürdürmek istiyor.
Cimbom'da sözleşmesi sona eren isimlerden biri de Emre Akbaba... Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yarışta tutan başarılı oyuncu için teknik direktör Fatih Terim 'Kalsın' raporunu vermişti. Mevcut yönetim ise sık sakatlanan Emre Akbaba konusunda kararsız. Emre Akbaba da kariyerini taraftarı olduğu Galatasaray'da sürdürmek istiyor.