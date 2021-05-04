Haberler Galatasaray Favori Galatasaray

Favori Galatasaray

İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray- derbisinin oranlarını açıkladı. Buna göre sarı-kırmızılılar büyük maçın favorisi konumunda. Aslan’ın galibiyetine 2.20’lik bir oran tanınıyor. Beşiktaş galibiyetinin oranı 2.40. Beraberliğe ise 2.95’lik oran belirlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Favori Galatasaray
İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray- derbisinin oranlarını açıkladı. Buna göre sarı-kırmızılılar büyük maçın favorisi konumunda. Aslan'ın galibiyetine 2.20'lik bir oran tanınıyor. Beşiktaş galibiyetinin oranı 2.40. Beraberliğe ise 2.95'lik oran belirlendi.
SON DAKİKA