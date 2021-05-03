Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Tuncer Hunca başkan adaylığından çekildi!

Galatasaray'da gözler 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda daha önce başkan adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini belirtip, Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyecini ifade etti.

İşte Tuncer Hunca'nın o açıklaması:

"Değerli Galatasaraylılar; Galatasaray;

Kurucu başkanımız Ali Sami YEN'in açtığı yolda ve çizdiği rotada Türkiye'nin lokomotifi olarak uluslararası başarıları amaçlayan, 500 yılı aşan kadim kültürü ve hür irade, ortak akıl, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve vefa gibi değerleri ile beslenen, sarı-kırmızı renklere gönül verenler ile gücüne güç, değerine değer katan, emanete sahip çıkan gelmiş geçmiş tüm Galatasaraylılar ile birlikte varlığını sürdüren bir Spor Kulübüdür.

Yönetimler; taşıdıkları emanete ve gönül veren milyonlara sahip çıkmak, Galatasaraylılık değerlerini, kulübün menfaatlerini, kurumsal itibarını korumak, yüceltmek, her daim zirvede tutmak, varlığını sürdürmek ve bugünden geleceği kurmak için sorumluluk üstlenir.

Ancak, özellikle son 20 yıla baktığımızda aslında hepimiz kadar iyi birer Galatasaraylı olan yöneticilerimizin; maalesef önceliği gündemde kalmak, medyada yer almak, olası sportif başarıların mimarı olarak anılmak ve kamuoyunda popülarite kazanmak uğruna kaynakları kontrolsüzce harcayarak görev yaptıklarını görmekteyiz. Hesap verme sorumluluğu taşımayan, kısa vadeli başarılara odaklanmış yöneticilerin şeffaf olmayan bir şekilde, dar kadrolarıyla, kapalı kapılar ardında aldıkları kararların yüksek bedellerinin camiaya fatura edilmesi, camianın kutuplaştırılması, Galatasaraylıların karar alma mekanizmalarından dışlanması ve müşteri gibi edilgen bir role itilmesi; bütün camiada güvensizlik ve endişe duygusunun yayılmasına yol açarak, bugünkü kaçınılmaz sonu getirmiştir.

Galatasarayımızın geleceği için ; kuruluş ilkelerimiz olan kardeşliğe, hoşgörüye vefaya, samimiyete birlik ve beraberliğe yeniden dört elle sarılmazsak, ekonomik bağımsızlığa, denk bütçeye, markalaşmaya, gerçekçi finans anlayışına gereken önemi vermezsek, Gayın ve Sin'in ebedi mirasına sahip çıkmak için taşın altına elimizi sokmaz ve aynı halatın ucundan tutmazsak bu işin şakası yok diyerek, "ADIMIZ GALATASARAY.. ANDIMIZ GALATASARAY " sloganı ile öz varlığımız olan entellektüel sermayemizi harekete geçirdik ve yola çıktık. Ortak Akıl ile; 2021 yılının dünyasına ve Galatasaray değerlerine uygun olarak, her alanda radikal yapısal değişim ve dönüşümü yaparak sürdürülebilir ekonomik büyüklük ve kazanılacak başarıların yapı taşlarını belirledik, paylaştık. 52 yıldır üyesi olduğum; gelenekleriyle yetiştiğim Kulübümüzün geleceğini hep birlikte şekillendirmek için sarı kırmızı renklere gönülden bağlı, bu renklerin ifade ettiği değerlere gönül borcu olan değerli Galatasaraylı büyüklerim ve kardeşlerimle sorumluluk hissederek, bu çalışmaları yaptık.

Şimdi bugün, Galatasarayımız adına bir başka çok önemli sorumluluk ve görev bizi bekliyor...

Alınan karar gereği ilan edilen 22 - 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Seçim Genel Kurulu, Galatasarayımız'ın bu en zor zamanında yapılacak ve belkide bir yol ayırımı yaşayacağımız seçim olacaktır. Yapılacak seçim; ana kaynağımız olan kadim kültürümüze, gücümüz olan değerlerimize ve sevgimize, sevdamıza, ilkelerimize ters düşerek geldiğimiz bugünkü sonuca "DUR" demenin bir seçimi olacaktır. Sahip olduğumuz Galatasaray Değerleri ve Ortak Aklı, bu seçimde bölünme ve güç dağılımını değil, kulübümüzü, camiamızı hepimizin özlem duyduğu şekilde birleştirmek, yeniden hak ettiği ve olması gereken yere taşımak için güçbirliği yapma sorumluluğunu yüklemektedir.

Bu nedenle; benim gibi Galatasaraylı olmaktan şeref ve gurur duyan diğer kardeşlerim ve büyüklerimle birlikte almış olduğumuz ortak kararla, yüklendiğimiz bu sorumluluk gereği taşın altına elimizi koyuyor ve Galatasarayımız adına yapılması gerekenler konusunda örtüştüğümüz Sayın Eşref Hamamcıoğlu'na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en yakın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ediyorum. Çünkü, bizim bir andımız var: Galatasaray'ı yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımak.. İSİMLERİMİZ DEĞİL, ASILOLAN GALATASARAY ise ; BU BİR VEDA DEĞİL, FEDADIR… Camiamızın birlik ve beraberliğe en üst seviyede ihtiyacı olduğu bu dönemde; birleştirici, bütünleştirici irade ile bulunduğumuz bu fedakarlığın, kulübümüz adına başarı olarak geri döneceğine inanıyor, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hassasiyetle hatırlatarak, yapılacak seçimde Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve Ekibine başarılar diliyorum."

3 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlere Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olurken, Mustafa Cengiz adaylık hakkında henüz açıklama yapmadı.