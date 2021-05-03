Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçı değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - İŞKENCE! Galatasaray diyor ki: Beşiktaş puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum. Ben de diyorum ki: Eğer bu futbolla G.Saray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline... 90 dakika maç izledim işkence gibi. İlk devre G.Saray'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi ve güzel vuruşu.

İkinci yarı biraz daha kımıldadılar. G.Saray'ın kadrosunda Gençlerbirliği'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü G.Birliği, G.Saray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir.