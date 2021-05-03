Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçı değerlendirdi

Hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz.
SERKAN KORKMAZ - SIRAT KÖPRÜSÜ
Lig ufak ufak şekillenince gözler de ufak ufak transfere kayıyor. Dün akşamki maçın ardından ilk önemli transferi A Milli Futbol Takımı'mızın yaptığını söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu, kısa sürede sergilediği özellikleriyle önemli bir golcü olacağının sinyallerini verdi. Şenol Güneş gibi deneyimli bir hocanın kayıtsız kalacağını sanmıyorum. Galatasaray'da kimlere, ne umutlar bağlandı, şimdi kimlerle sezon tamamlanıyor' dikkat çekmek istedim.
"İtilmiş ile Kakılmış"tan başlayalım; Donk ve Babel… Her fırsatta sosyal medya linci yiyen, Fatih hoca tarafından en kolay yedek bırakılan isimlerdi ama dün akşam ilk 11'deydiler. Hayaller; "Arda, Belhanda ve Feghouli" üçlüsüydü… Gerçeklerse; Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Kerem…