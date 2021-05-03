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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da şifre 6'da 6

Son dakika spor haberi: Galatasaray, ve 'un ardından 'ni de mağlup ederek son 3 maçında 3 galibiyet aldı. Son 3 maçı kalan sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da şifre 6'da 6

'de son 3 maçı kalan sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Şampiyonluk ihtimali lider 'ın galibiyetiyle azalsa da sarı-kırmızılılar son nefese kadar mücadeleyi sürdürmek istiyor. Galatasaray, bu hafta Beşiktaş derbisine çok sıkı bir şekilde hazırlanacak.

HALİL PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılıların, ekiplerinden 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , parlamaya devam ediyor. maçından bu yana mükemmel bir performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu, karşılaşmasında gol perdesini açtı. Sağ ayağıyla kontrol ettiği topu muhteşem bir dönüş sonrası sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşeye yollayıp muhteşem bir gol atan 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyetten de büyük takdir aldı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezon da Galatasaray'da oynaması çalışmalar başladı. Halil'in sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmamıştı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Sezon boyunca en çok eleştirilen oyuncuları başında gelen , son haftalarda Galatasaray'a hayat veriyor. ve maçlarında attığı son dakikalar golleriyle sarı-kırmızılılara 4 puan kazandıran Emre, Gençlerbirliği karşısında da galibiyeti perçinleyen golü attı. Bu sezonki gol sayısını 5'e yükselten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Emre ile ilgili 'in kararı olumlu. Mevcut yönetim Emre ile ilgili henüz net bir karar vermedi.

SAVUNMAYA ALKIŞ

Galatasaray'da dikkat çeken unsurlardan biri de son 3 maçtaki savunma başarısı oldu. Sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparken kalesinde hiç gol görmedi. ile Donk ikilisi rakiplere duvar oldu.

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