Mohamed sürprizi

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi sürpriz bir tercihe imza attı. Konya maçında beklentileri karşılayamayan ve ilk 45 dakikanın sonunda kenara aldığı Mostafa Mohamed'i dün akşam yedek soyundurdu. Radamel Falcao da maça kulübede başladı. Terim, forvete Halil Dervişoğlu'nu koyarken onu Babel ve Emre Akbaba ile destekledi. Bu seçim taraftarları şaşırtırken sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Ancak son haftalarda çıkışta olan Halil 44. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve eleştirileri boşa çıkardı.



EN GENÇ GOLCÜ



Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği karşısında Galatasaray formasıyla ilk golünü ağlara yolladı. Sarı-kırmızılı takıma hayat veren 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.



'ÇOK MUTLUYUM'



Gençlerbirliği maçına damga vuran Halil Dervişoğlu, maç sonrası, "Gol attığım ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi. Genç futbolcu, "Oyunu domine ettik, rahat oynadık. Böyle devam edersek Beşiktaş maçı sonucu da güzel olacak" diye konuştu.