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Mohamed sürprizi

Tecrübeli çalıştırıcı, Konya maçında etkisiz kalan Mısırlı golcüyü yanına çekip Halil’i ileri uca koydu. Karşılığını da fazlasıyla aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Mohamed sürprizi

Teknik direktör , maçı öncesi sürpriz bir tercihe imza attı. Konya maçında beklentileri karşılayamayan ve ilk 45 dakikanın sonunda kenara aldığı 'i dün akşam yedek soyundurdu. da maça kulübede başladı. Terim, forvete 'nu koyarken onu ve ile destekledi. Bu seçim taraftarları şaşırtırken sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Ancak son haftalarda çıkışta olan Halil 44. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve eleştirileri boşa çıkardı.

EN GENÇ GOLCÜ

Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği karşısında formasıyla ilk golünü ağlara yolladı. Sarı-kırmızılı takıma hayat veren 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Gençlerbirliği maçına damga vuran Halil Dervişoğlu, maç sonrası, "Gol attığım ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi. Genç futbolcu, "Oyunu domine ettik, rahat oynadık. Böyle devam edersek Beşiktaş maçı sonucu da güzel olacak" diye konuştu.

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