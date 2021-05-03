Dış saha aslanı

Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'la oynayacağı dev derbi öncesi moral bulan Galatasaray, deplasmandaki formunu evine yansıtamadı. Sahası Türk Telekom'da oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 36 puan topladı. Cimbom, deplasmanda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Dış sahada Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 39 puana ulaşırken, deplasmanda beraberlik almaması dikkat çekti. Fatih Terim'in öğrencileri sahasında 39 gol atıp, kalesinde 15 gol görürken, deplasmanda 31 kez ağları havalandırıp, 18 gol yedi.