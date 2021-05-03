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Dış saha aslanı

Evinde 36 puan alan , deplasmanda 39 puana ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:00
Dış saha aslanı

galibiyetiyle birlikte şampiyonluk yarışında lider 'la oynayacağı dev derbi öncesi moral bulan , deplasmandaki formunu evine yansıtamadı. Sahası 'da oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 36 puan topladı. , deplasmanda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Dış sahada Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 39 puana ulaşırken, deplasmanda beraberlik almaması dikkat çekti. 'in öğrencileri sahasında 39 gol atıp, kalesinde 15 gol görürken, deplasmanda 31 kez ağları havalandırıp, 18 gol yedi.

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