Cimbom'un ayak sesleri

Şampiyonluk yarışından koptu gözüyle bakılan Galatasaray adeta küllerinden doğdu. Dün akşam Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Cimbom üst üste 3. galibiyetine imza attı ve lider Beşiktaş'a bir kez daha nefesini hissettirdi. Süper Lig'de geri sayım sürerken sarı-kırmızılılar, düşme hattında yer alan başkent ekibine konuk oldu. Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını zorlukla kazanması nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının da çekişmeli geçmesi bekleniyordu ancak Galatasaray etkili bir futbol ortaya koydu ve bu kez işini şansa bırakmadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gedson, Babel ve Emre Akbaba ile rakibini sıkıştıran konuk ekip, 44. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından attığı klas golle öne geçmeyi başardı. Halil, 53. dakikada ise kafa ile aşırarak Emre Akbaba'yı golle buluşturdu. Emre'nin attığı bir gol de VAR'ın uyarısı ile geçersiz sayıldı. 90 dakika sonunda 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Galatasaray, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi hem aradaki farkı 6'ya düşürdü, hem de rakibine gözdağı verdi. Şampiyonluk için de umudunu korudu.



YEDLİN KADRODA



Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra takımdaki yerini aldı. Ancak Fatih Terim, son haftalarda çıkışta olan Şener Özbayraklı ile yoluna devam etti. Martin Linnes de yedekler arasında şans bekledi.



3 DEĞİŞİKLİK YAPTI



Fatih Terim, Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği karşısında Etebo, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç'ın yerine Ryan Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba forma giydi. Sarı- kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor kadroda yer almadı.



ŞUT İZNİ VERMEDİ



Konya maçının sonlarında etkili olan Galatasaray, Gençlerbirliği maçına ise oldukça istekli ve arzulu başladı. Topla oynamada yüzde 25'e 75 üstünlük kurdu ve bunun sonucunda gole de ulaştı. Başkent ekibi ise, 2014/15 sezonundan beri oynadığı 207 lig maçında ilk kez bir ilk yarıyı şut çekemeden noktaladı.



YENİLGİYİ UNUTTU



Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanı 75'e yükselti. Aslan 6 maçtır da mağlup olmuyor. Son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



6 YIL SONRA İLK KEZ



Galatasaray, sonunda savunmasında istikrara kavuştu. Marcao ve Donk yeniden iyi bir ikili oluştururken sarı-kırmızılı ekip, son 3 maçtan galibiyetle ayrıldığı gibi kalesinde de gol görmemeyi başardı. Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Mayıs 2015 arasında yakalamıştı (6 maç).