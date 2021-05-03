Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. İmparator "Böyle maçlar her zaman gelmez. Fazla matematiğe gerek yok. Yenmemiz halinde devam ediyoruz aksi takdirde yüzde 1 dahi umudumuz kalmayacak. Kazanamazsak geçeriz kenara Beşiktaş'ı alkışlarız. Kendilerini öyle uğurlarız. Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, teknik heyet ve futbolcular diziliriz Beşiktaş'ı alkışlarız" diye konuştu.



VAR'DAKİ FUTBOL OYNASA...



Fatih Terim, domine ettikleri bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ryan Babel'in sayılmayan golüyle ilgili tepki gösterdi. Usta hoca "3. gol niye verilmedi anlamadım. VAR'daki (Abdulkadir Bitigen) biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü" diye konuştu. Terim maçı şöyle özetledi: Doğru pozisyon aldık. Hücüm aksiyonlarında acele etmeden en iyi opsiyonu aradık. Gol biraz gecikti. Kalemizde pozisyon vermeden maçı bitirdik.