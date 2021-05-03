Haberler Galatasaray Beşiktaş'ı alkışlarız

'ı alkışlarız

“Fazla matematiğe gerek yok. Haftaya kazanamazsak şansımız yüzde 1 bile kalmayacak. O halde de kenara diziliriz Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ı alkışlarız

Teknik Direktörü , maçı sonrasında derbisiyle ilgili konuştu. İmparator "Böyle maçlar her zaman gelmez. Fazla matematiğe gerek yok. Yenmemiz halinde devam ediyoruz aksi takdirde yüzde 1 dahi umudumuz kalmayacak. Kazanamazsak geçeriz kenara Beşiktaş'ı alkışlarız. Kendilerini öyle uğurlarız. Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, teknik heyet ve futbolcular diziliriz Beşiktaş'ı alkışlarız" diye konuştu.

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Fatih Terim, domine ettikleri bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. 'in sayılmayan golüyle ilgili tepki gösterdi. Usta hoca "3. gol niye verilmedi anlamadım. 'daki (Abdulkadir Bitigen) biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü" diye konuştu. Terim maçı şöyle özetledi: Doğru pozisyon aldık. Hücüm aksiyonlarında acele etmeden en iyi opsiyonu aradık. Gol biraz gecikti. Kalemizde pozisyon vermeden maçı bitirdik.

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