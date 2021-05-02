Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Eryaman Stadı kabusu!

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda başkent temilsicisi Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenmekten başka çaresi olmayan Galatasaray'ın Eryaman Stadyumu'nda hem tatlı hem de acı anıları var.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor'u devirip TFF Süper Kupa'yı aldığı Eryaman Stadı'nda ligde galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, burada Ankaragücü'ne iki kez yenilirken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.