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Son dakika spor haberi: 'ın Eryaman Stadı kabusu!

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın Eryaman Stadı'nda oynayacağı mücadele öncesi kötü istatistiği dikkat çekiyor. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:30
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Eryaman Stadı kabusu!

'in 39. haftasında , deplasmanda başkent temilsicisi ile karşılaşacak.

Az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenmekten başka çaresi olmayan Galatasaray'ın 'nda hem tatlı hem de acı anıları var.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 'u devirip 'yı aldığı Eryaman Stadı'nda ligde galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, burada 'ne iki kez yenilirken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

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