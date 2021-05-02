Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Son dakika spor haberi: 'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Son dakika spor haberi... 'da fatura oldukça ağır. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden sözleşmelere göre 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran 'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Sabah'ın haberine göre; Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak ; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

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