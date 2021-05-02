Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura çok ağır! 249 milyon TL...

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.
Sabah'ın haberine göre; Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda.
Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.