Gençlerbirliği - Galatasaray: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, küme düşme hattında yer alan rakibini rahat bir oyunun ardından 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.

Cimbom bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alırken, puanını da 75'e çıkarıp lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

35 puanda kalan 20. sıradaki Gençlerbirliği'nin kümede kalam umutları ise iyice azaldı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.

12' Gedson Fernandes'in şutu Nordfeldt'de kaldı.

21' Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu auta çıktı!

28' Donk'un ara pasıyla topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden şutu auta çıktı.

44' GOL! Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı!

49' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda ikinci gole yaklaştı. Kaleci Nordfeldt, son anda çıkardı.

53' GOL! Halil'in hava topu mücadelesinin ardından top Emre Akbaba'nın önünde kaldı ve Emre Akbaba harika bir tek vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

65' Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu üçüncü gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

👉 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi ve 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son üç müsabakasından da sahadan galip ayrıldı.