Gençlebirliği - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den VAR tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti.

Oyunu domine etmede doğru pozisyonu aldığımızı düşünüyorum. En iyi opsiyonu arayarak birer gol pozisyonuna girdik.

Hücum aksiyonlarında acele etmeden sabırla en iyi pozisyonu arayarak birçok pozisyona girdik. Gol tabii biraz geç geldi. İkinci yarı da böyleydi, daha farklı olabilirdi.

3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü.

Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerine fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde şansımız kalmıyor.

Kazanamazsak, oyuncularımızla birlikte Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlar, tebrik ederiz, öyle uğurlarız. Kazanırsak devam ederiz. Aksi sonuçta Beşiktaş'ı alkışlarla uğurlarız.

HALİL VE GEDSON AÇIKLAMASI

Halil ve Gedson'la ilgili düşüncelerimi söyledim. Bir seçim ortamının oluşması, kurumlarda devamlılığı, ki benim bildiğim kurumlarda devamlılık esastır, sekteye uğratabiliyor. Gerek dış, gerek iç transfer, zaman zaman konuşuldu. Herhangi biten bir şey yok.

Halil'in de, Gedson'ın da olmasını istediğimi söylemiştim. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum açıkçası.