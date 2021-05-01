Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Orta saha arayışlarına devam eden , genç 10 numarayı gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:07
Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

'in 38. hafta mücadelesinde sahasında 'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, üst üste iki galibiiyet ilaç gibi geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Sarı Kırmızılılar, , ve son olarak karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Galatasaray, son olarak karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , orta saha için o ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın genç 10 numarayı gündemine aldığını açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Galatasaray'ın bir numaralı 10 numara adayı Draxler'den müjdeli haber geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Draxler'i ikna edemeyen PSG, Veratti ile sözleşme uzattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Galatasaray, 10 numara mevkisine Arjantin'in Colon takımında oynayan Facundo Farias'ı da istiyor.

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