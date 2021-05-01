Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru , Gedson , Halil , Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, orta saha için o ismi gündemine aldı.