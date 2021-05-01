Son dakika spor haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Genç 10 numara...

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti.
Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, üst üste iki galibiiyet ilaç gibi geldi.
Sarı Kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşmıştı.
Galatasaray, son olarak Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, orta saha için o ismi gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın genç 10 numarayı gündemine aldığını açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Galatasaray'ın bir numaralı 10 numara adayı Draxler'den müjdeli haber geldi.
Draxler'i ikna edemeyen PSG, Veratti ile sözleşme uzattı.
Galatasaray, 10 numara mevkisine Arjantin'in Colon takımında oynayan Facundo Farias'ı da istiyor.