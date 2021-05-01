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Son dakika haberi: takımı motive ediyor! "Derbiyi Düşünmeyin"

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , kalan son 4 haftada şampiyonluk inancını koruyor. ’nin puan kaybettiğini hatırlatan İmparator'un, “ da kaybedecek. Şimdi derbiyi unutun. Biz önce kendi puanlarımızı toplayalım” dediği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:07
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı motive ediyor! "Derbiyi Düşünmeyin"

Teknik Direktörü , kalan son 4 haftada şampiyonluk inancını koruyor. İki rakip takımın da çok kritik maçlara çıkacağını oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, son ana kadar savaşmaları gerektiğini söylüyor. İmparator, ile 8 Mayıs'ta 'nda karşılaşacakları maçın şimdiden düşünülmemesi gerektiğini ifade ederken, öncelikli olarak müsabakasının kazanılmasını istiyor. 'nin maçında puan kaybettiğini hatırlatan İmparator, kalan 4 maçta sıralamanın yine değişebileceğini ifade etti.

FUTBOL HER SONUCA AÇIK

İmparator, daha önce defalarca son haftaları oynadığını hatırlatarak karşılaşmalarda çok farklı neticelerin alınabileceğini takımına aktardı. Terim, "Bu dakikadan sonra maç maç bakmalıyız. Üç takım arasında en tecrübeli olan biziz. Bu haftaları oynamak kolay değildir. Önce Gençlerbirliği'ni yenelim, sonra derbiye bakacağız. Kalan son iki maçta alttaki takımların durumu ne olur, ne götürür bilinmez. Futbol her sonuca açık. Salgın dönemindeyiz. Hiç kimse erkenden şampiyonluğunu ilan edemez" diye konuştuğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar kalan 4 haftada Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, (D) ve ile karşılaşacak.

SON ÇALIŞMA VE YOLCULUK

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde zorlu maçın taktik idmanı yapıldı. Sakatlığını atlatan takımdan ayrı olarak kondisyonerler eşliğinde çalışmayı sürdürdü. Aslan bugün 'da son antrenmanı yapacak ve 'ya özel uçakla gidecek.

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