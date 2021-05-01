Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı motive ediyor! "Derbiyi Düşünmeyin"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan son 4 haftada şampiyonluk inancını koruyor. İki rakip takımın da çok kritik maçlara çıkacağını oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, son ana kadar savaşmaları gerektiğini söylüyor. İmparator, Beşiktaş ile 8 Mayıs'ta Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacakları maçın şimdiden düşünülmemesi gerektiğini ifade ederken, öncelikli olarak Gençlerbirliği müsabakasının kazanılmasını istiyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında puan kaybettiğini hatırlatan İmparator, kalan 4 maçta sıralamanın yine değişebileceğini ifade etti.



FUTBOL HER SONUCA AÇIK



İmparator, daha önce defalarca son haftaları oynadığını hatırlatarak karşılaşmalarda çok farklı neticelerin alınabileceğini takımına aktardı. Terim, "Bu dakikadan sonra maç maç bakmalıyız. Üç takım arasında en tecrübeli olan biziz. Bu haftaları oynamak kolay değildir. Önce Gençlerbirliği'ni yenelim, sonra derbiye bakacağız. Kalan son iki maçta alttaki takımların durumu ne olur, ne götürür bilinmez. Futbol her sonuca açık. Salgın dönemindeyiz. Hiç kimse erkenden şampiyonluğunu ilan edemez" diye konuştuğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar kalan 4 haftada Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Denizlispor (D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.



SON ÇALIŞMA VE YOLCULUK



Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde zorlu maçın taktik idmanı yapıldı. Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru takımdan ayrı olarak kondisyonerler eşliğinde çalışmayı sürdürdü. Aslan bugün Florya'da son antrenmanı yapacak ve Ankara'ya özel uçakla gidecek.