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Terim yine gündemi salladı!

Son dakika spor haberi... 'in Konya galibiyeti sonrası yaptığı “İçerideki, adamı daha çok üzüyor” ifadesi dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Terim yine gündemi salladı!

Konya galibiyeti sonrası yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Lig yarışı için, "Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz" diyen tecrübeli hoca, başkan adaylığıyla ilgili, "Aile, dostlar ve Galatasaray" üçgenini hatırlatarak, "Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı" diyerek açık kapı bıraktı. "Dışarıdakini bilirsiniz ama içeridekini bilemiyoruz. İçerideki, adamı daha çok üzüyor" ifadesi de dikkat çekiciydi.

TFF YANIT VERDİ
, Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı. "Başkan Vekilimiz ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur" denilen açıklamada, Rize maçında ceza aldığı tartışmalarla karşısında ve 'in karıştığı olayların aynı olmadığı dile getirildi. "Futbol ailesinden, bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz" ifadesi de kullanıldı.

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