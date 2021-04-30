Terim yine gündemi salladı!

Konya galibiyeti sonrası Fatih Terim yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Lig yarışı için, "Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz" diyen tecrübeli hoca, başkan adaylığıyla ilgili, "Aile, dostlar ve Galatasaray" üçgenini hatırlatarak, "Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı" diyerek açık kapı bıraktı. "Dışarıdakini bilirsiniz ama içeridekini bilemiyoruz. İçerideki, adamı daha çok üzüyor" ifadesi de dikkat çekiciydi.

TFF YANIT VERDİ

Futbol Federasyonu, Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı. "Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur" denilen açıklamada, Rize maçında ceza aldığı tartışmalarla Kasımpaşa karşısında Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in karıştığı olayların aynı olmadığı dile getirildi. "Futbol ailesinden, bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz" ifadesi de kullanıldı.