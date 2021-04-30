Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten ve açıklaması!

, Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı 'in opsiyonunu henüz kullanmadı. 4 milyon dolarlık opsiyonu geçerliliğini koruyan Mısırlı golcü hakkında Zamalek ekibinin yöneticisinden açıklama geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:32
Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı hakkında yeni bir açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, 'dan henüz Mustafa Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan 'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu 'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.

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