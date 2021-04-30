Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında yeni bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında yeni bir açıklama geldi.
Mısır Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz Mustafa Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.
Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.
Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.
23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.