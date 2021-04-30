Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda kiralık birçok futbolcu ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda bu isimlerin yerine kadroya dahil edilecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Cimbom'da sezon sonu yolların ayrılacağı isimlerin başında ise Saracchi geliyor. Galatasaray yıldız futbolcunun yerine transfer edeceği isim ile transferde mutlu sona çok yakın. İşte transferde son gelişmeler ve sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

4.5 MİLYON EURO ALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Takvim'in haberine göre; 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

21 MAÇTA 1 ASİST

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Bu sezon 'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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