Son dakika spor haberleri: Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi İşte sözleşme detayları...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.
4.5 MİLYON EURO ALACAK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.
Takvim'in haberine göre; 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.