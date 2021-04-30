Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Son dakika spor haberi: 'dan orta saha bombası! 'dan geliyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. sonrası orta saha arayışlarına devam eden , 'dan o ismi gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 23:19
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

'in 38. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden , puanını 72'ye yükseltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, üst üste iki galibiiyet ilaç gibi geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Sarı Kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

, son olarak Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , orta saha için o ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, 'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

Ribalta, "Hernani'nin uzun bir kontratı var. ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! İtalya'dan geliyor

27 yaşındaki Brezilyalı bu sezon 31 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.

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