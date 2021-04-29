Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha mevkisi için düğmeye basıldı.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha mevkisi için düğmeye basıldı.
Bu sezon orta saha rotasyonunda istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, takıma direkt katkı sağlayacak bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da takıma katılacak oyunculara yer açmak adına bazı isimlere veda edilecek.
İLK YOLCU ETEBO!
Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yolların ayrılmasına karar verildi.
SKOR KATKISI VEREMEDİ!
Futboluyla beklentinin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.
ŞOK EDEN GEDSON YANITI!
Sarı-kırmızılıların bir başka kiralık oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği 22 yaşındaki futbolcunun bonservini elinde bulunduran Benfica'dan şok bir talep geldi.
Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, bu transfer için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.
Bir sezon daha Gedson Fernandes'i kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak için temaslarını sürdürüyor.
Bir yandan mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgili mekik dokuyan Galatasaraylı kurmaylar, diğer yandan transfer operasyonunu sürdürüyor.
ASLAN'A ALMANYA'DAN ORTA SAHA!
Yaz transfer sezonunda merkez orta saha mevkisine en az bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Galatasaray'ın Schalke 04 takımında forma giyen Suat Serdar'ın peşinde olduğu iddia edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında bitecek 24 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllık kiralamak için devreye giren sarı-kırmızılıların, kontrat bitiminde yıldız ismi bonservisiyle takıma kazandırmayı planladığı öne sürüldü.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR!
Schalke 04'ün Almanya Bundesliga'da küme düşmesi, transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
Suat Serdar'ın Almanya 2. Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı ve gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro (yaklaşık 110 milyon lira) olarak gösteriliyor.
Suar Serdar, merkez orta saha haricinde ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.