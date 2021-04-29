Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Son dakika spor haberleri: 'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Bu sezon rotasyonundan beklenen verimi alamayan , gelecek sezon da aynı sorunu yaşamak istemiyor. Buna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde en az bir orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Yapılacak transferleri erken bitirip yeni sezon kampına katılmasını sağlamayı amaçlayan 'dan flaş bir hamle geldi. 'nın yanına takviye yapmak isteyen , aradığı süper dinamoyu 'da buldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:51
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren 'da mevkisi için düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Bu sezon rotasyonunda istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, takıma direkt katkı sağlayacak bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden 'da takıma katılacak oyunculara yer açmak adına bazı isimlere veda edilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

İLK YOLCU ETEBO!
'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

SKOR KATKISI VEREMEDİ!
Futboluyla beklentinin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

ŞOK EDEN GEDSON YANITI!
Sarı-kırmızılıların bir başka kiralık oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. 'ın kadroda tutmak istediği 22 yaşındaki futbolcunun bonservini elinde bulunduran Benfica'dan şok bir talep geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen , Benfica'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, bu transfer için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Bir sezon daha Gedson Fernandes'i kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak için temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Bir yandan mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgili mekik dokuyan Galatasaraylı kurmaylar, diğer yandan transfer operasyonunu sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

ASLAN'A ALMANYA'DAN ORTA SAHA!
Yaz transfer sezonunda merkez mevkisine en az bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

'ın Schalke 04 takımında forma giyen Suat Serdar'ın peşinde olduğu iddia edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında bitecek 24 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllık kiralamak için devreye giren sarı-kırmızılıların, kontrat bitiminde yıldız ismi bonservisiyle takıma kazandırmayı planladığı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR!
Schalke 04'ün Bundesliga'da küme düşmesi, transferde 'ın elini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Suat Serdar'ın 2. Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı ve gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO!
'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro (yaklaşık 110 milyon lira) olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Suar Serdar, merkez haricinde ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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