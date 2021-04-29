Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper dinamo! 110 milyon lira...

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, bu transfer için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Bir sezon daha Gedson Fernandes'i kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak için temaslarını sürdürüyor.