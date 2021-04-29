Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

BÜLENT TİMURLENK - FUTBOL DA TIPKI DİZİLER GİBİDİR... Galatasaray'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında baş aktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı.

Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba? Kuvvetli bir hikâyeniz olacak ve aktörlerinizi iyi seçeceksiniz. Ve elbette usta bir yönetmeniniz olacak. Bunlardan biri aksarsa o dizi reyting almaz, sezonun sonunu görmeden erken final yapar.