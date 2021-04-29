Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 38. haftasında sahasında konuk ettiği 'u 1-0 yenerek, zirve takibini sürdürdü. 'nin usta yazarlarından de bu karşılaşmayı değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:19
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

BÜLENT TİMURLENK - FUTBOL DA TIPKI DİZİLER GİBİDİR...

'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında baş aktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba? Kuvvetli bir hikâyeniz olacak ve aktörlerinizi iyi seçeceksiniz. Ve elbette usta bir yönetmeniniz olacak. Bunlardan biri aksarsa o dizi reyting almaz, sezonun sonunu görmeden erken final yapar.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Dün 'da bu takımın baş aktörleri kim, karakter oyuncuları kimdi bu sezon diye sorgulandığında Taylan'ın ve 'Robert De Niro' Feghouli'nin kenarda olduğu yani sahne yazılmadığı bir takım gördük.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

İlk 45'te sekiz kornerden bir pozisyon çıkartamayan 'ın kısır oyununa çare olarak ikinci yarının başında gelen 3 değişiklik Trabzon maçında olduğu gibi oyunun rengini biraz değiştirdi. Son çeyrekte açılan Konyaspor golü de bulabilirdi ama onlar Trabzonspor'un yaptığını yapamadılar.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Lakin Trabzonspor'a yaptığının aynısını, benzer bir golle aynı adamla, Emre Akbaba ile yaptı ve yarışın içinde kaldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Sezonun ilk yarısında Oğulcan bu dizinin yeni jönüydü. Taylan karakter oyunculuğundan baş aktörlüğe terfi etmişti. Kimilerinin repliği azaldı, kimilerine sahne yazılmadı. Diziye giren yeni oyuncular oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray değerlendirmesi! "Başarılı bir iş çıkmaz"

Bütün bunları dizi sektöründe yapsanız ortaya başarılı bir iş çıkmaz. Futbolda da çıkması pek mümkün değil. Evet, kalan 4 maçta ortada 12 puan var. Evet, Beşiktaş ile puan farkı 6... Ama aradaki futbol farkı Sopranos ile Narcos farkı kadar...

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