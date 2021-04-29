Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu!

Etkisiz Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'yı soktu. Tek forvete geçip Mostafa'yı Babel ile değiştirdi. Konya gibi kapanan takımları üç şekilde açarsın: 1- Duran toplarla, 2- Şut atarak ve 3- Kanatlardan etkili ortalar yaparak. Bu G.Saray'a hareket getirdi ve baskı kurmasını sağladı. G.Saray'da en çok şut atan Babel ile fırsatçılığını ön plana çıkaran Emre Akbaba işbirliği G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Trabzon maçındaki gibi Emre Akbaba'nın Konya'ya attığı gol fırsatçılığının bir ürünüydü.

UYARI: Cüneyt Çakır'ı haftalardır formsuz görüyorum. Sehic'in bir duran top sonrası pozisyona geç kalıp Donk'un yüzünde patlayan yumruklarının karşılığı penaltıydı. VAR'daki rengini bildiğim Koray Gençerler beyefendi müdahale edip uyarmadı. Cüneyt hoca bu formu ile EURO 2020'ye gitmesin rezil olur.