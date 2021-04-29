Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu!

LEVENT TÜZEMEN - FIRSATÇI EMRE KURTARDI
Mostafa, Antalya'da oyuna girip gol atınca 'Galatasaray çift forvet oynamalı' diyen bazı medya ukalalarının gazına gelen Fatih Terim'in Konya önüne sürdüğü Halil- Mostafa ikilisi taktik olarak tutmadı. Halil'in Kerem ile kurduğu ortaklık vardı, bozuldu. Çift forvet anlayışı G.Saray'ın oyun ritmini olumsuz etkiledi.
Halil gölgede kaldı. Konya, savunma duvarını kalesine yakın kurduğu için G.Saray pozisyon üretecek geniş alanları bulamadı. Etebo'nun kağnı gibi oyun anlayışı Konya'nın işine geldi. G.Saraylı oyuncular önde baskı yapmayınca Konya kalecisi Sehic ayağındaki topları kahvesini yudumladıktan sonra kullandı.
Etebo'nun ağır oyun anlayışı, dikine oynamayı seven Fernandes'i de olumsuz etkiledi. G.Saray kiralık olarak Konya'ya gönderdiği Sekidika'yı bile arar oldu. Dripling yapabilecek oyunculara ihtiyaç duyuldu. Emre Kılınç-Kerem ikilisi bu görevi yapmadı. Onyekuru olsaydı fark yaratırdı. İkinci yarı Terim, Etebo'yu çıkardı, Taylan'ı aldı...