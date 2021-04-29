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Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Tecrübeli futbolcu, , ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda
Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Antrenmanda Kerem ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve operasyon geçiren tecrübeli futbolcu, , ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.
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