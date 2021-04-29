Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao, 3 lig maçının ardından kadroya girdi. Antrenmanda Kerem ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve operasyon geçiren tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Maske takan Falcao, 76. dakikada Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.