Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim: Yarışın içindeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimiz de alıştığımız gibi değildi. İlk yarı koca bir hiçti. İkinci yarı bazı değişiklikler olunca biz gibi oynayınca kendimize geldik. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. İkinci yarı gibi daha çok pozisyon üretmemiz lazım. Hücum devamlılığı çok önemli. Rakibi hataya zorlamak da çok önemli" yorumunu yaptı.

ASLA PES ETMEYECEĞİZ

rın psikolojik etkisinin zor olduğunu belirten Terim, "Tabii kolay değil, burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz bunlara. Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Her takım için kolay değil. Kazanmasını bilmek, vazgeçmemek... Bunlar Galatasaray'ın özellikleri. Yarış içindeyiz. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Sırtımız yere düşmeyecek" dedi.

TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, geçen haftaki Antalyaspor maçı kadrosundan sadece 1 değişiklik yaparak sahneye çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'nın yerine Mostafa Mohamed'e şans verdi. Bu maçta sistem değişikliğine gidilirken Halil ile Mostafa yan yana başladı.

5 FARKLI OYUNCU

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Abdülkerim Bardakcı ile Nejc Skubic'ten kart cezaları nedeniyle forma giyemedi. Palut, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti. Bu isimlerin yerine Adil, Kravets, Barış, Diomande ve Rahmanovic'i görev yaptı.