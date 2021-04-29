Galatasaray Konyaspor’u mağlup edip zirveye tutundu | Aslan takipte

Galatasaray zor da olsa Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşımayı başardı. Özellikle ilk yarı pozisyon açısından oldukça kısır geçerken sarı-kırmızılı ekip, ilk isabetli şutunu ancak 45+1'de atabildi. Bu dakikada Gedson'un vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı. İlk yarı başladığı gibi biterken ikinci yarıda ağır tempoda başladı. Galatasaray ancak 70'ten sonra Ryan Babel öncülüğünde Konyaspor kalesinde görünmeye başladı.

HAREKET GETİRDİLER

Emre Akbaba da ona eşlik eden isimdi. Nitekim gol de bu ikinci oyuncunun çabasıyla geldi. 87. dakikada Babel'in kaleciden dönen şutunu tamamlayan Emre Akbaba takımına altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. Beşiktaş'ın da kazanmasıyla Galatasaray ile arasındaki fark aynı (6) kalırken sarı-kırmızılı ekip maç fazlası ve averajla Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya oturdu. Cimbom, pazar akşamı Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

EVİNDE KAZANDI

Bu sezon Türk Telekom'da yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Galatasaray, evinde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalan ve Çaykur Rizespor'a yenilen sarı-kırmızılılar, dün akşam Konyaspor zaferiyle yeni bir sayfa açtı.

RÖVANŞ ALINDI

Türk Telekom'da Konya'ya hiç kaybetmeyen Galatasaray dün akşam da zorlansa da rakibini mağlup etmeyi başardı. İlk yarıdaki yenilginin de rövanşını aldı. Konya'nın galibiyet hasreti 6'ya çıktı.

SEKIDIKA RAKİP OLDU

Ara transfer döneminde Konyaspor'a kiralanan Nijeryalı Jesse Sekidika, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi. Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Sekidika dün Türk Telekom Stadı'na yeşil-beyazlı formayla sahne aldı. Ayrıca Ahmet Çalık da eski takımına karşı mücadele etti.

ARDA FLORYA'DA KAMPA GİRDİ

Kasım ayından beri iç saha maçlar öncesinde Florya'da kampa girmeyen Galatasaray'da bu uygulama Konya maçı öncesi de değişmedi. Ancak takım kaptanlarından Arda Turan, karşılaşma öncesi geceyi Florya'da geçirdi. Taylan ve Oğulcan da Arda Turan ile birlikte kampa girdi.